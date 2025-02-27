СК возбудил дело о теракте после взрыва у правительства Самарской области

Уголовное дело о теракте возбуждено в Самаре, где мужчина бросил гранату у здания правительства области, сообщили в управлении Следственного комитета.

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Причастными к преступлению оказались отец и сын, с ними проводят следственные действия.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что инцидент произошел около половины шестого утра, напоминает RT. Злоумышленник задержан.

В результате инцидента никто не пострадал, добавил Федорищев.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ТерактыСамарская ОбластьУголовное Дело

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