СК возбудил дело о теракте после взрыва у правительства Самарской области
27 февраля 202514:07
Уголовное дело о теракте возбуждено в Самаре, где мужчина бросил гранату у здания правительства области, сообщили в управлении Следственного комитета.
Причастными к преступлению оказались отец и сын, с ними проводят следственные действия.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что инцидент произошел около половины шестого утра, напоминает RT. Злоумышленник задержан.
В результате инцидента никто не пострадал, добавил Федорищев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд оштрафовал владельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212»
- СМИ: Зеленский не будет подписывать второе соглашение с США по ресурсам
- СК возбудил дело о теракте после взрыва у правительства Самарской области
- Чиновника из администрации Рязанской области задержали за взятки
- Американский бизнесмен Морган объявил о создании в США новой партии
- На пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута
- Мединский возглавил Союз писателей России
- Самокатчик избил пенсионера из-за замечания в Калуге
- Министр обороны Франции: Евросоюз может создать склад вооружений для Украины
- ВС РФ освободили поселок Никольский в Курской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru