Угнанную боевиками машину ДПС в Махачкале обнаружили брошенной

Автомобиль дорожно-патрульной службы, который угнали террористы после нападения на наряд полиции, найден брошенным в столице Дагестана. Машина врезалась в стену частного дома. Сейчас эксперты и следователи проводят осмотр места находки, передает ТАСС.

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Как сообщил ранее руководитель Дагестана Сергей Меликов, днём 5 мая сотрудники полиции поверглись нападению при попытке остановить автомобиль. После этого двое нападавших захватили машину ДПС и скрылись с места происшествия.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», информация по погибшим и пострадавшим до сих поступает противоречивая. По данным министерства здравоохранения Дагестана, при перестрелке ранены семь человек, один скончался в больнице. На месте погиб полицейский, еще двое были госпитализированы. При этом сначала появились сообщения о гибели троих сотрудников МВД.

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ФОТО: ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев
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