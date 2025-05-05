Угнанную боевиками машину ДПС в Махачкале обнаружили брошенной

Как сообщил ранее руководитель Дагестана Сергей Меликов, днём 5 мая сотрудники полиции поверглись нападению при попытке остановить автомобиль. После этого двое нападавших захватили машину ДПС и скрылись с места происшествия.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», информация по погибшим и пострадавшим до сих поступает противоречивая. По данным министерства здравоохранения Дагестана, при перестрелке ранены семь человек, один скончался в больнице. На месте погиб полицейский, еще двое были госпитализированы. При этом сначала появились сообщения о гибели троих сотрудников МВД.

