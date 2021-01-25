Угарным газом в Махачкале отравились трое, включая ребенка
25 января 202109:11
Трое, включая маленького ребенка, погибли в Махачкале от отравления угарным газом, сообщает ТАСС.
Пострадал еще один человек. Погибшие - мужчина 1995 года рождения, женщина 1996 года и ребенок 2019 года рождения.
В минувшие среду женщина и трое малолетних детей отравились угарным газом в Казани. По предварительным данным, отравление женщины 1993 года рождения и трех мальчиков 2014, 2016, 2020 годов рождения не связано с пожаром.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru