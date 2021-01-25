Угарным газом в Махачкале отравились трое, включая ребенка

Трое, включая маленького ребенка, погибли в Махачкале от отравления угарным газом, сообщает ТАСС.

Пострадал еще один человек. Погибшие - мужчина 1995 года рождения, женщина 1996 года и ребенок 2019 года рождения.

В минувшие среду женщина и трое малолетних детей отравились угарным газом в Казани. По предварительным данным, отравление женщины 1993 года рождения и трех мальчиков 2014, 2016, 2020 годов рождения не связано с пожаром.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:МахачкалаПроисшествия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры