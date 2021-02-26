Уехавшие из Северной Кореи на самодельной дрезине дипломаты отправились в Москву

Выехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели из Владивостока в Москву, передает RT.

В четверг вечером сообщалось, что сотрудники посольства РФ в КНДР и члены и их семей вернулись в четверг в Россию на автобусе и самодельной дрезине.

Российские дипломаты вернулись из КНДР на самодельной дрезине

Авиасообщение, а также железнодорожные перевозки между двумя странами из-за пандемии были прекращены. Россияне проехали 32 часа на поезде, затем два часа добирались на автобусе до границы.

Для пересечения границы россиянам пришлось самостоятельно сделать тележку, поставить ее на рельсы и перевезти на ней вещи, а также маленьких детей. Толкать дрезину на протяжении пути длиной около километра вынужден был третий секретарь посольства Владислав Сорокин.

На российской стороне дипломатов встретили сотрудники МИД во Владивостоке, которые увезли путешественников на автобусе во Владивостокский аэропорт.

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ФОТО: МИД РФ
ТЕГИ:ДипломатыРоссияСеверная Корея
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