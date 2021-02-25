Российские дипломаты вернулись из КНДР на самодельной дрезине
Сотрудники посольства РФ в КНДР и члены и их семей вернулись в четверг в Россию на автобусе и самодельной дрезине. Об этом сообщает МИД РФ в своем аккаунте в Twitter.
🛤25 февраля на Родину вернулись 8 россиян-сотрудников российского Посольства в КНДР и членов их семей.— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) February 25, 2021
🚩Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём...
🔗 https://t.co/nFOWeVGdmn pic.twitter.com/G30qgWvjXG
Авиасообщение, а также железнодорожные перевозки между двумя странами из-за пандемии были прекращены. Сотрудникам дипмиссии пришлось добираться домой с двумя пересадками. В министерстве уточнили, что россияне проехали 32 часа на поезде, затем два часа добирались на автобусе до границы.
Для пересечения границы россиянам пришлось самостоятельно сделать тележку, поставить ее на рельсы и перевезти на ней вещи, а также маленьких детей. В МИД отметили, что толкать дрезину на протяжении пути длиной около километра вынужден был третий секретарь посольства Владислав Сорокин.
На российской стороне дипломатов встретили сотрудники МИД во Владивостоке, которые увезли путешественников на автобусе во Владивостокский аэропорт.
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