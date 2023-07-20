Ударившего мужчину в Парке Горького арестовали на два месяца
20 июля 202314:01
16-летнего Аскарали, который ударил ногой по лицу мужчину в столичном Парке Горького, отправили под арест на два месяца.
Его и пока не установленных сообщников обвиняют в хулиганстве. По части второй 213 статьи УК РФ ему грозит до семи лет тюрьмы.
История произошла в июне - подростки прогуливались по парку и пристали к сидящему на скамейку парню. Аскарали сзади нанес удар в голову 24-летнему мужчине, который в итоге отключился. Подростки сняли это на видео и выложили в интернет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru