Полицейские задержали одного из снявших скальп с юноши в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из напавших на девятнадцатилетнего молодого человека в Электростали. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что пострадавшего избили и сняли с него скальп из-за цветного ирокеза. Инцидент произошел 9 июля. Сейчас пострадавший находится в больнице.
Злоумышленником оказался 24-летний житель Коми, личность которого не разглашается. Его обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц.
Ранее Кунцевский районный суд отправил в СИЗО злоумышленников, обливших зеленкой адвоката Елену Пономареву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru