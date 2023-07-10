Полицейские задержали одного из снявших скальп с юноши в Подмосковье

Отмечается, что пострадавшего избили и сняли с него скальп из-за цветного ирокеза. Инцидент произошел 9 июля. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Злоумышленником оказался 24-летний житель Коми, личность которого не разглашается. Его обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц.

Ранее Кунцевский районный суд отправил в СИЗО злоумышленников, обливших зеленкой адвоката Елену Пономареву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

