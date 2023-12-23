Удар беспилотника повредил торговое судно в Индийском океане

В результате падения беспилотника на судно произошел взрыв и пожар. Инцидент произошел в Аравийском море, в 370 км к юго-западу от населенного пункт Веравал в Индии.

«Пожар потушен, пострадавших нет. Власти проводят расследование», — отмечается в сообщении.



В индийском агентстве Ani сообщили, что атака произошла на танкер с сырой нефтью Chem Pluto и с 20 индийцами на борту. Ему на помощь направили корабль индийской береговой охраны и корабли ВМС Индии.



По данным издания Ambrey, у танкера был флагом Либерии, однако, судно связано с Израилем, сообщает India Today. Курс судно пролегал из Саудовской Аравии в Индию.

Ранее шесть российских танкеров, перевозящих около 5 млн баррелей нефти марки Sokol, не пустили в Индию. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные сервиса отслеживания судов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



