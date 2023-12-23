Удар беспилотника повредил торговое судно в Индийском океане
Удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нанес повреждение торговому судну в Индийском океане. Об этом говорится на сайте управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
В результате падения беспилотника на судно произошел взрыв и пожар. Инцидент произошел в Аравийском море, в 370 км к юго-западу от населенного пункт Веравал в Индии.
«Пожар потушен, пострадавших нет. Власти проводят расследование», — отмечается в сообщении.
В индийском агентстве Ani сообщили, что атака произошла на танкер с сырой нефтью Chem Pluto и с 20 индийцами на борту. Ему на помощь направили корабль индийской береговой охраны и корабли ВМС Индии.
По данным издания Ambrey, у танкера был флагом Либерии, однако, судно связано с Израилем, сообщает India Today. Курс судно пролегал из Саудовской Аравии в Индию.
Ранее шесть российских танкеров, перевозящих около 5 млн баррелей нефти марки Sokol, не пустили в Индию. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные сервиса отслеживания судов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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