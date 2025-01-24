Учителя в Подмосковье обвинили в надругательстве над 10-летней школьницей

Сотрудники Следственного комитета задержали учителя одной из школ подмосковного Дмитрова по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности школьницы. Информация об этом появилась на официальном сайте ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, преступление было совершено в текущем месяце. Педагог надругался над 10-летней ученицей в физкультурном зале.