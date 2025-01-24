Учителя в Подмосковье обвинили в надругательстве над 10-летней школьницей
Сотрудники Следственного комитета задержали учителя одной из школ подмосковного Дмитрова по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности школьницы. Информация об этом появилась на официальном сайте ГСУ СК по Московской области.
По данным следствия, преступление было совершено в текущем месяце. Педагог надругался над 10-летней ученицей в физкультурном зале.
Как уточнили в подмосковном СК, в ближайшее время задержанному предъявят обвинение и выйдут с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», следователи продолжают сбор данных для закрепления доказательственной базы.
По данным СМИ, речь идет о школьном тренере по волейболу. Мать девочки утверждает, что он запер её дочь в физкультурном зале и надругался над ней. Однако родители других учеников отказываются в это верить. Они заявляют, что мать ученицы придумала историю, и собирают подписи в защиту педагога.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru