Сын кронпринцессы Норвегии предстал перед судом по обвинению в изнасиловании

Первое слушание проходило за закрытыми от прессы дверями. Мариус Борг Хойби был арестован по подозрению в «сексуальном контакте с лицом, находящимся без сознания или не способным сопротивляться». Жертвой, по данным следствия, стала двадцатилетняя женщина, которая не знала Хойби до инцидента. При этом дело инициировала полиция, а не сама пострадавшая, что подчеркивает серьезность обвинений.

Ранее стало известно, что Арми Хаммер вернётся в кинематограф после обвинений в насилии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

