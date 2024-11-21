Сын кронпринцессы Норвегии предстал перед судом по обвинению в изнасиловании

В Норвегии начался судебный процесс по обвинению старшего сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит в изнасиловании, сообщает норвежский телеканал NRK.

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Первое слушание проходило за закрытыми от прессы дверями. Мариус Борг Хойби был арестован по подозрению в «сексуальном контакте с лицом, находящимся без сознания или не способным сопротивляться». Жертвой, по данным следствия, стала двадцатилетняя женщина, которая не знала Хойби до инцидента. При этом дело инициировала полиция, а не сама пострадавшая, что подчеркивает серьезность обвинений.

Ранее стало известно, что Арми Хаммер вернётся в кинематограф после обвинений в насилии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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