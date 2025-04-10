Учителя обезвредили хулигана, ворвавшегося в школу Челябинска

Мужчина в неадекватном состоянии ворвался в челябинскую школу № 145 в Новосинеглазово, учителя оперативно нажали тревожную кнопку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным Telegram-канала Baza, у мужчины при себе был нож, однако ведомства не подтвердили эту информацию.

В ГД призвали переводить агрессоров в школах в спецучреждения или на домашнее обучение

Уточняется, что до прибытия Росгвардии мужчину удерживали учителя ОБЖ и физкультуры. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным министерстве образования, хулиган неадекватно и агрессивно себя вел, сломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер. Там также уточнили, что у него не было при себе оружия.

Ранее учащийся одной из школ Нового Уренгоя напал с ножом на охранника, который пытался вмешаться в его конфликт с одноклассницей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НападениеРосгвардияШкола

Горячие новости

Все новости

партнеры