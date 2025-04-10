Учителя обезвредили хулигана, ворвавшегося в школу Челябинска

Уточняется, что до прибытия Росгвардии мужчину удерживали учителя ОБЖ и физкультуры. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным министерстве образования, хулиган неадекватно и агрессивно себя вел, сломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер. Там также уточнили, что у него не было при себе оружия.

Ранее учащийся одной из школ Нового Уренгоя напал с ножом на охранника, который пытался вмешаться в его конфликт с одноклассницей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

