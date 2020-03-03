Учительницу школы, где первоклашки получили ожоги глаз, уволят

Учительницу московской школы номер 1415, в которой ученики первого класса получили ожоги глаз, будет уволена. Об этом сообщили в департаменте образования Москвы, сообщает АГН «Москва».

В результате неправильных действий педагога пострадали 20 детей. У них ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Учительница использовала во время перемены лампу открытого типа вместо прибора закрытого типа, пишет «Газета.ру». После того, как ученики вернулись в класс по окончании перерыва, педагог лампу не выключила, нарушив инструкцию.

