Учитель подрался с учениками и стрелял в воздух из травматики в Нальчике

Учитель в Нальчике отбивался от нападавших учеников и стрелял в воздух из травматики, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу в лицее №2 столица Кабардино-Балкарии. В ходе драки между учениками и учителем тот начал стрелять в воздух из травматического пистолета.

В школе работает следствие, выясняют детали.

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПроисшествиеНальчикКабардино-балкария
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