Учитель подрался с учениками и стрелял в воздух из травматики в Нальчике
27 ноября 202012:38
Учитель в Нальчике отбивался от нападавших учеников и стрелял в воздух из травматики, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в пятницу в лицее №2 столица Кабардино-Балкарии. В ходе драки между учениками и учителем тот начал стрелять в воздух из травматического пистолета.
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27 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru