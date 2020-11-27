Учитель подрался с учениками и стрелял в воздух из травматики в Нальчике

Учитель в Нальчике отбивался от нападавших учеников и стрелял в воздух из травматики, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу в лицее №2 столица Кабардино-Балкарии. В ходе драки между учениками и учителем тот начал стрелять в воздух из травматического пистолета.

В школе работает следствие, выясняют детали.

