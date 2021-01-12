Ученые рассказали о взрыве метеорита над Камчаткой

Специалисты зафиксировали сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по местному времени (23.09 мск 10 января). Он двигался в плотных слоях атмосферы Земли примерно 55 секунд, а затем разрушился, пишет «Газета.ру».

Предположительно диаметр объекта составлял менее 10 метров, энергия взрыва была в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

