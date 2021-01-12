Ученые рассказали о взрыве метеорита над Камчаткой
Метеорит взорвался в атмосфере Земли над Камчаткой. Об этом сообщил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.
Он рассказал, что ученые стали искать сигнал вхождения астероида в атмосферу после того, как к ним попало видео, снятое очевидцами, передает РИА Новости. Оно запечатлело полет небесного тела и его взрыв.
Специалисты зафиксировали сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по местному времени (23.09 мск 10 января). Он двигался в плотных слоях атмосферы Земли примерно 55 секунд, а затем разрушился, пишет «Газета.ру».
Предположительно диаметр объекта составлял менее 10 метров, энергия взрыва была в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+23 315 / сут.
Умерли
62 273+436 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+21 786 / сут.
- Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до февраля
- Ученые рассказали о взрыве метеорита над Камчаткой
- Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США
- Синоптик рассказал о морозах в Москве до минус 28 градусов
- Половина россиян не верит в окончание пандемии до конца 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru