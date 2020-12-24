В Китае зафиксировано падение похожего на метеорит небесного тела

Китайское сейсмологическое управление зафиксировало падение похожего на метеорит объекта. Событие произошло в западной провинции Цинхай, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.

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Характерный толчок был зафиксирован в районе города Юйшу в Юйшу-Тибетском автономном округе в 07:25 по пекинскому времени (02:25 мск).

В Юйшу проживает порядка 416 тыс. человек. О пострадавших никакой информации нет, также как о возможных разрушениях, передает телеканал «360».

В ноябре метеорит упал в ливанской провинции Аккар, после чего начался пожар на плантации, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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