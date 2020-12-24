В Китае зафиксировано падение похожего на метеорит небесного тела
Китайское сейсмологическое управление зафиксировало падение похожего на метеорит объекта. Событие произошло в западной провинции Цинхай, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.
Характерный толчок был зафиксирован в районе города Юйшу в Юйшу-Тибетском автономном округе в 07:25 по пекинскому времени (02:25 мск).
В Юйшу проживает порядка 416 тыс. человек. О пострадавших никакой информации нет, также как о возможных разрушениях, передает телеканал «360».
В ноябре метеорит упал в ливанской провинции Аккар, после чего начался пожар на плантации, сообщает РИА ФАН.
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