В Китае зафиксировано падение похожего на метеорит небесного тела

Характерный толчок был зафиксирован в районе города Юйшу в Юйшу-Тибетском автономном округе в 07:25 по пекинскому времени (02:25 мск).

В Юйшу проживает порядка 416 тыс. человек. О пострадавших никакой информации нет, также как о возможных разрушениях, передает телеканал «360».

В ноябре метеорит упал в ливанской провинции Аккар, после чего начался пожар на плантации, сообщает РИА ФАН.

