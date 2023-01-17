Ученые предупредили, что на горнолыжных курортах Сочи могут сойти лавины

«На прошедшей неделе из-за высокой степени лавинной опасности закрывались трассы для спуска на горнолыжных курортах Сочи — "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром". На текущей неделе сход снежных лавин в этом муниципальном образовании прогнозируется на высотах свыше 1,5 тысячи метров», — следует из сообщения ВНИИ ГОЧС.

По словам ученых, сход снежных лавин также ожидается в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии на высотах 2,5 километра.

Ранее снежная лавина, сошедшая в индийской части Гималайских гор в северном штате Уттаракханд, накрыла группу из 29 стажёров и инструкторов Института альпинизма имени Неру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

