СМИ: в Индии при сходе лавины в Гималаях погибли 26 человек

Снежная лавина, сошедшая в индийской части Гималайских гор в северном штате Уттаракханд, накрыла группу из 29 стажёров и инструкторов Института альпинизма имени Неру, сообщает газета The Print.

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По данным издания, в результате погибли 26 человек.

Инцидент произошёл утром 4 октября, изначально сообщалось о 19 погибших. В пятницу 7 октября спасатели обнаружили тела ещё семерых человек.

Ранее снежная лавина сошла в Австрии вблизи города Шписс (Тироль), в результате чего погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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