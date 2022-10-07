СМИ: в Индии при сходе лавины в Гималаях погибли 26 человек

По данным издания, в результате погибли 26 человек.

Инцидент произошёл утром 4 октября, изначально сообщалось о 19 погибших. В пятницу 7 октября спасатели обнаружили тела ещё семерых человек.

Ранее снежная лавина сошла в Австрии вблизи города Шписс (Тироль), в результате чего погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

