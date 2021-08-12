Ученого Куранова арестовали на два месяца по делу о госизмене

Ранее стало известно, что ФСБ арестовала Куранова. Уточнялось, что официальных обвинений ученому пока не предъявили, он проходит по делу о госизмене в качестве подозреваемого.

Как отметили в Лефортовском суде, Куранов пробудет в СИЗО до 9 октября.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, ученого подозревают в передаче научных разработок иностранным спецслужбам. До задержания ФСБ провела обыски по местам жительства и пребывания Куранова в Санкт-Петербурге, а также сопроводила в Москву для избрания ему меры пресечения.

