Гендиректора предприятия гиперзвуковых систем задержали по делу о госизмене
Сотрудники ФСБ России задержали в Москве генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова в рамках расследования дела о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Следователи планируют суд просить об его аресте на два месяца», — отметил собеседник агентства.
Поступление ходатайства следствия подтвердили в пресс-службе столичного Лефортовского суда, при этом детали уголовного дела не уточняются. Органы следствия пока не предоставили официальных комментариев.
Уточняется, что ученый проходит по делу о госизмене в качестве подозреваемого, официальных обвинений ему не предъявили.
По данным сайта НИПГС, Александр Куранов — доктор технических наук, профессор кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Куранов работает в ХК «Ленинец», частью которого является НИПГС, с 1988 года. Гендиректор предприятия — автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.
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