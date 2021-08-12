Гендиректора предприятия гиперзвуковых систем задержали по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ России задержали в Москве генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова в рамках расследования дела о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Следователи планируют суд просить об его аресте на два месяца», — отметил собеседник агентства.

Поступление ходатайства следствия подтвердили в пресс-службе столичного Лефортовского суда, при этом детали уголовного дела не уточняются. Органы следствия пока не предоставили официальных комментариев.

Уточняется, что ученый проходит по делу о госизмене в качестве подозреваемого, официальных обвинений ему не предъявили.

По данным сайта НИПГС, Александр Куранов — доктор технических наук, профессор кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Куранов работает в ХК «Ленинец», частью которого является НИПГС, с 1988 года. Гендиректор предприятия — автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.

