Ученик распылил перцовый баллончик в школе Астраханской области
Ученик распылил перцовый баллончик в одной из школ под Астраханью. Троих детей осматривают врачи, передает РИА ФАН.
В МЧС по Астраханской области уточнили, что это произошло в селе Солянка Наримановского района. На место прибыло отделение мобильного комплекса радиационной и химической разведки, было эвакуировано 70 детей и пять преподавателей.
Накануне другое ЧП произошло в Казани в школе №175. Вооруженный местный житель 2001 года рождения ворвался в гимназию №175 и открыл стрельбу. По последним данным погибли девять человек.
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