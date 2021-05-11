Вызвавшая силовиков вахтёрша казанской школы получит награду
Глава комитета ГосДумы по информационной политике Александр Хинштейн в своём Telegram заявил, что вахтёрша казанской школы №175 первой оказала сопротивление нападавшему.
По его словам, раненая сотрудница школы успела нажать тревожную кнопку и вызвать сотрудников Росгвардии.
Хинштейн добавил, что в казанской школе, нападение на которую было совершено 11 мая, не было охранника, сообщает Ura.ru. Он отметил, что имелась только кнопка, соединенная с пунктами охраны.
Ранее в Росгвардии подтвердили, что открывший стрельбу 19-летний студент Ильназ Галявиев законно владел оружием. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в результате ЧП погибли семь детей, один учитель и ещё один сотрудник школы, передаёт RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru