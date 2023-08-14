Учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае

На Кубани потерпел крушение учебный самолет Л-39, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

На Камчатке разбился истребитель МиГ-31

Самолет упал на территории аэродрома. По предварительным данным, один из членов экипажа погиб.

Причина крушения уточняется. Разрушений и пострадавших на земле нет.

В Краснодарском крае 17 июля разбился штурмовой истребитель Су-25. Причиной аварии стала стала техническая неисправность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:Краснодарский КрайСамолетыМинобороны РФ

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