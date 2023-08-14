Учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае
14 августа 202322:51
На Кубани потерпел крушение учебный самолет Л-39, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.
Самолет упал на территории аэродрома. По предварительным данным, один из членов экипажа погиб.
Причина крушения уточняется. Разрушений и пострадавших на земле нет.
В Краснодарском крае 17 июля разбился штурмовой истребитель Су-25. Причиной аварии стала стала техническая неисправность, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru