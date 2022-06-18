Участок трассы Москва-Симферополь в Запорожской области был поврежден при обстреле

Украинские военные в ходе обстрела города Васильевка в Запорожской области повредили участок трассы Москва — Симферополь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию региона.

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В пятницу Васильевка подверглась обстрелу, были повреждены электросети, жилые дома, объекты социальной инфраструктуры.

«Повреждено дорожное полотно (трасса в Симферополь. — НСН). Оболочка от снаряда прямо в асфальте», — подчеркнули в ВГА.

По словам собеседника ТАСС, после обстрела начался пожар вблизи газовой заправки, его удалось своевременно потушить.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаТрассаОбстрел
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