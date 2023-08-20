Участницу шоу «Пацанки» нашли мертвой в Рязани

Тело участницы шоу «Пацанки» Юлии Михайловой обнаружили у жилого дома в Рязани. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах города сообщил портал YA62.

Тело умершего театрального режиссера Джинбиновой больше года пролежало в квартире

«Пострадавшая скончалась до приезда скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

По информации источника, трагедия произошла вечером 19 августа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В Московской области 18 августа нашли тело куратора ежегодного кинофестиваля «Послание к человеку» Алексея Медведева. О его пропаже стало известно 21 июля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СмертьТелевидениеРязань

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