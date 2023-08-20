Участницу шоу «Пацанки» нашли мертвой в Рязани
20 августа 202313:28
Тело участницы шоу «Пацанки» Юлии Михайловой обнаружили у жилого дома в Рязани. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах города сообщил портал YA62.
«Пострадавшая скончалась до приезда скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.
По информации источника, трагедия произошла вечером 19 августа. Обстоятельства произошедшего уточняются.
В Московской области 18 августа нашли тело куратора ежегодного кинофестиваля «Послание к человеку» Алексея Медведева. О его пропаже стало известно 21 июля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-разведчик Риттер назвал поставляемую Украине технику мусором
- СМИ: делегация ЭКОВАС покинет Нигер после провала переговоров
- Захарова напомнила об игнорировании Западом убийства Дугиной
- Участницу шоу «Пацанки» нашли мертвой в Рязани
- В воздушное пространство Тайваня вошли 45 самолетов ВВС Китая
- СК РФ расследует факт удара БПЛА по вокзалу в Курске
- ВСУ нанесли более 150 ударов по Белгородской области
- СМИ: После пожара на складе Ozon никто не обратился за помощью медиков
- «Роскосмос» заявил о потере «Луны»-25
- На вокзале в Курске продолжается ликвидация последствий атаки беспилотника ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru