Участница фотосессии на могиле Горшка извинилась
Девушка, устроившая скандальную фотосессию на могиле лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, извинилась перед вдовой музыканта и его поклонниками.
«Я понимаю, что своим поведением я осквернила это место, что для его семьи и жены это огромная утрата, и приношу свои извинения перед ними», - говорится в видеообращении девушки по имени Алевтина, распространенном в пятницу в Telegram-каналах.
Девушка утверждает, что своим поступком пыталась выразить уважение к панк-культуре.
Об инциденте на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге стало известно накануне. В сеть попали фото полуголой татуированной девушки в розовом, позирующей на могиле Горшка. Фанаты «КиШ» возмутились и написали петицию с просьбой наказать девушку. Вдова музыканта Ольга Горшенева написала заявление на фанатку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru