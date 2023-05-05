Участница фотосессии на могиле Горшка извинилась

Девушка, устроившая скандальную фотосессию на могиле лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, извинилась перед вдовой музыканта и его поклонниками.

«Я понимаю, что своим поведением я осквернила это место, что для его семьи и жены это огромная утрата, и приношу свои извинения перед ними», - говорится в видеообращении девушки по имени Алевтина, распространенном в пятницу в Telegram-каналах.