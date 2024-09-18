Участники стрельбы у офиса Wildberries в Москве дают показания следствию

Лица, вовлеченные в инцидент со стрельбой около московского офиса Wildberries, в настоящее время дают показания следствию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Представитель ведомства отметил, что участники конфликта сотрудничают со следователями, однако точное количество граждан, причастных к происшествию, не уточняется.