Участники стрельбы у офиса Wildberries в Москве дают показания следствию

Лица, вовлеченные в инцидент со стрельбой около московского офиса Wildberries, в настоящее время дают показания следствию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Представитель ведомства отметил, что участники конфликта сотрудничают со следователями, однако точное количество граждан, причастных к происшествию, не уточняется.

В Wildberries заявили, что окажут поддержу родным и близким погибших охранников

В среду стало известно, что в офис компании, расположенный в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, была предпринята попытка незаконного проникновения.

На данный момент ведется расследование инцидента, следственные органы работают над установлением обстоятельств произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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