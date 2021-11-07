Участники нападения в Новых Ватуинках не признали вину в покушении на убийство
Четверо молодых мужчин, напавших на отца с сыном в Новых Ватутинках, признали вину в хулиганстве. При этом злоумышленники отрицают обвинения в покушении на убийство. Об этом заявил адвокат одного из участников драки Роман Масютенко.
«Они вину не признают и считают себя такими же потерпевшими. Потому что им так же наносились удары, и мы по-прежнему утверждаем, что провокатором этого конфликта явилась потерпевшая сторона», - заявил адвокат.
Защитник рассказал, что во время очной ставки потерпевший вел себя «агрессивно, даже приходилось успокаивать», чтобы избежать конфликта в присутствии следователя.
В Сети появилось видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком. После публикации ролика правоохранители начали проверку. Были задержаны трое подозреваемых в нападении, все они – граждане России и, по их словам, братья.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Однако позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.
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