Участники «Марша пенсионеров» устроили в Минске потасовку с ОМОН

На оппозиционном «Марше пенсионеров» произошла потасовка между протестующими и силовиками, передаёт РИА Новости.

Корреспондент агентства рассказал, что по понедельникам белорусские пенсионеры начинают шествие на площади Независимости в центре Минска и после чего идёт по пешеходной части одноимённого проспекта через Октябрьскую площадь и площадь Победы до площади Якуба Коласа.

В этот раз стражи порядка выстроились в несколько рядов и преградили дорогу шествию на пересечении проспекта Независимости с улицей Янки Купалы. В результате «Марш пенсионеров» свернуло с проспекта Независимости и двинулся по улице Янки Купалы, рядом с Национальным академическим Большим театром оперы и балета Белоруссии.

Однако выйти из сквера возле театра всей колонне не удалось. Правоохранители разбили шествие на несколько частей, а при попытке протестующих воссоединиться в сквере, произошла потасовка. После этого была задержана женщина.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция заявила о том, что результаты голосования были сфальсифицированы и требует отставки президента.

Ранее в МВД республики сообщили, что 22 ноября правоохранители задержали 345 участников акций протеста.

