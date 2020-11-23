Участники «Марша пенсионеров» устроили в Минске потасовку с ОМОН
На оппозиционном «Марше пенсионеров» произошла потасовка между протестующими и силовиками, передаёт РИА Новости.
Корреспондент агентства рассказал, что по понедельникам белорусские пенсионеры начинают шествие на площади Независимости в центре Минска и после чего идёт по пешеходной части одноимённого проспекта через Октябрьскую площадь и площадь Победы до площади Якуба Коласа.
В этот раз стражи порядка выстроились в несколько рядов и преградили дорогу шествию на пересечении проспекта Независимости с улицей Янки Купалы. В результате «Марш пенсионеров» свернуло с проспекта Независимости и двинулся по улице Янки Купалы, рядом с Национальным академическим Большим театром оперы и балета Белоруссии.
Однако выйти из сквера возле театра всей колонне не удалось. Правоохранители разбили шествие на несколько частей, а при попытке протестующих воссоединиться в сквере, произошла потасовка. После этого была задержана женщина.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция заявила о том, что результаты голосования были сфальсифицированы и требует отставки президента.
Ранее в МВД республики сообщили, что 22 ноября правоохранители задержали 345 участников акций протеста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru