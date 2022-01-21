Участникам откровенной фотосессии у мечети Москвы предъявлены обвинения

Следователи предъявили трем участникам откровенной фотосессии у мечети в Москве обвинения в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Накануне в социальных сетях и СМИ появилось видео с девушкой, которая позирует на фоне соборной мечети в столице. На девушке нижнее белье, а сверху - распахнутое пальто, на голове у нее черная балаклава. В четверг СК возбудил уголовное дело по статье об «оскорблении религиозных чувств верующих», передает РИА Новости.

Иванова добавила, что у фигурантов дела проведены обыски и изъяты телефоны, на которых зафиксированы их противоправные действия.