Участникам откровенной фотосессии у мечети Москвы предъявлены обвинения

Следователи предъявили трем участникам откровенной фотосессии у мечети в Москве обвинения в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Накануне в социальных сетях и СМИ появилось видео с девушкой, которая позирует на фоне соборной мечети в столице. На девушке нижнее белье, а сверху - распахнутое пальто, на голове у нее черная балаклава. В четверг СК возбудил уголовное дело по статье об «оскорблении религиозных чувств верующих», передает РИА Новости.

Иванова добавила, что у фигурантов дела проведены обыски и изъяты телефоны, на которых зафиксированы их противоправные действия.

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По данным следствия, обвиняемые 19, 20 и 40 лет заранее спланировали акцию в целях собственного пиара, чтобы получить больше подписчиков в соцсетях.

Обвиняемые отпущены по подписку о невыезде и надлежащем поведении. Также следствие устанавливать прочих причастных к съемке.

Максимальное наказание по статье об «оскорблении чувств верующих» - лишение свободы на срок до 1 года.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Оскорбление Чувств ВерующихМечетьСледственный Комитет Рф
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