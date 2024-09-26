Участника украинского нацбатальона приговорили к 3,5 года заключения

Житель Херсонской области Гусейн Гусейнов приговорен Геническим районным судом региона к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.

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Отмечается, что первый год заключения Гусейнов проведет в тюрьме, два с половиной года — в колонии строгого режима.

Установлено, что осужденный добровольно стал членом нацбатальона в 2015 году и активно участвовал в его деятельности. Задачей батальона была водная, энергетическая и продовольственная блокада Республики Крым со стороны границы с Украиной, а также борьба за вхождение региона в состав Украины.

Ранее трое военнослужащих ВСУ были приговорены Верховным судом ДНР к 16 годам колонии. Их признали виновными в обстреле моста по трассе Славянск-Донецк-Мариуполь.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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