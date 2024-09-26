Участника украинского нацбатальона приговорили к 3,5 года заключения
Житель Херсонской области Гусейн Гусейнов приговорен Геническим районным судом региона к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.
Отмечается, что первый год заключения Гусейнов проведет в тюрьме, два с половиной года — в колонии строгого режима.
Установлено, что осужденный добровольно стал членом нацбатальона в 2015 году и активно участвовал в его деятельности. Задачей батальона была водная, энергетическая и продовольственная блокада Республики Крым со стороны границы с Украиной, а также борьба за вхождение региона в состав Украины.
Ранее трое военнослужащих ВСУ были приговорены Верховным судом ДНР к 16 годам колонии. Их признали виновными в обстреле моста по трассе Славянск-Донецк-Мариуполь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Хезболла» нанесла ракетные удары по северу Израиля
- Участника украинского нацбатальона приговорили к 3,5 года заключения
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила убрать с рынка ростовщические МФО
- Лавров обвинил США в наращивании военной инфраструктуры в АТР
- Экс-председателя комитета по труду Санкт-Петербурга обвинили в мошенничестве
- Алексей Миранчук вошел в топ-5 самых дорогих футболистов MLS
- В парламенте Узбекистана призвали МИД России не вмешиваться в их внутренние дела
- Замглавы Агентства по регулированию цен и тарифов заключили под стражу в Ульяновске
- В Совфеде предложили давать дополнительные баллы матерям при поступлении в вуз
- Блинкен: Многие из взятых ХАМАС заложников еще живы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru