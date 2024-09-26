Участника украинского нацбатальона приговорили к 3,5 года заключения

Отмечается, что первый год заключения Гусейнов проведет в тюрьме, два с половиной года — в колонии строгого режима.

Установлено, что осужденный добровольно стал членом нацбатальона в 2015 году и активно участвовал в его деятельности. Задачей батальона была водная, энергетическая и продовольственная блокада Республики Крым со стороны границы с Украиной, а также борьба за вхождение региона в состав Украины.

Ранее трое военнослужащих ВСУ были приговорены Верховным судом ДНР к 16 годам колонии. Их признали виновными в обстреле моста по трассе Славянск-Донецк-Мариуполь.

