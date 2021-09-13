Участника группы «25/17» подстрелили в Москве

Основатель группы «25/17» Андрей «Бледный» оказался подстрелен на Тверской улице Москвы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «112».

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Сообщается, что девушка увидела, как на улице в мужчину выстрелили из травматического пистолета. Она обратилась в полицию. Представители органов обнаружили на месте «Бледного», который отказался писать заявление, так как «хочет домой». При этом лицо музыканта было в крови.

Сейчас полиция проводит проверку по этому факту.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Патлис
ТЕГИ:МоскваПолиция
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