Участника группы «25/17» подстрелили в Москве

Сообщается, что девушка увидела, как на улице в мужчину выстрелили из травматического пистолета. Она обратилась в полицию. Представители органов обнаружили на месте «Бледного», который отказался писать заявление, так как «хочет домой». При этом лицо музыканта было в крови.

Сейчас полиция проводит проверку по этому факту.

