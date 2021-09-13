Участника группы «25/17» подстрелили в Москве
Основатель группы «25/17» Андрей «Бледный» оказался подстрелен на Тверской улице Москвы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «112».
Сообщается, что девушка увидела, как на улице в мужчину выстрелили из травматического пистолета. Она обратилась в полицию. Представители органов обнаружили на месте «Бледного», который отказался писать заявление, так как «хочет домой». При этом лицо музыканта было в крови.
Сейчас полиция проводит проверку по этому факту.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+37 445 / сут.
Умерли
193 тыс.+1 584 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+32 385 / сут.
- В Центробанке назвали признаки «теневых» карт и электронных кошельков
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 сентября
- В Крыму предупредили об опасности задержания в Праге участника «Крымской весны»
- Участника группы «25/17» подстрелили в Москве
- Власти Москвы заявили о недостатке строителей-мигрантов
- Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение в Аргентине
- В Москве 5 млн человек сделали первую прививку от COVID-19
- Папа Римский во время визита в Словакию процитировал Достоевского
- В России предложили увеличить отпуск работающим с COVID-19 медикам
- СМИ назвали дипломатическим скандалом отказ президента Польши от встречи с Меркель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru