Убившим семерых человек военным в Херсонской области предъявили обвинения

Фигурантам дела об убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области предъявили обвинения. Им грозит пожизненное заключение, сообщило РИА Новости.

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Обвинения предъявлены по статьям «Убийство» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Двое обвиняемых признались в совершении преступления. Они были переданы военной полиции 26 апреля.

Трагедия произошла в селе Абрикосовка. Военнослужащие хотели обосноваться в одном из домов села, но глава администрации не дала на это согласия, сославшись на то, что в Абрикосовке нет свободных домов. В итоге мужчины убили женщину, сожгли несколько домов, в результате чего погибло еще шесть человек. Некоторые жертвы также были найдены в селе Подо-Калиновка, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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