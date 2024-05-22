Убившим семерых человек военным в Херсонской области предъявили обвинения

Обнародован список украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать

Президент России пообещал сделать всё возможное для поддержки Агентства стратегических инициатив

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо серьезное, но стабильное

Обществознание и информатика оказались в лидерах для сдачи ЕГЭ в этом году

Людям на электросамокатах не будут запрещать ездить по тротуарам в Москве