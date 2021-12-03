Убивший бывшую жену ветеран МВД остался на свободе

Бывший сотрудник МВД Тагир Велагаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за убийство бывшей жены. Об этом сообщили в пресс-службе Советского суда Махачкалы.

Сейчас мужчина находится дома, не может покидать границы города, посещать массовые мероприятия и менять место жительства без одобрения инспекции.

По данным следствия, преступление было совершено 4 февраля 2019 года. В ходе ссоры Ужумат Гусейнова начала оскорблять дочерей и новую жену ветерана МВД, после чего он нанес ей множество ударов пистолетом по голове. По словам самого злоумышленника, в момент совершения преступления, он якобы «отключился», а когда уже пришел в себя, женщина была мертва. Мужчина сообщил, что после этого хотел покончить с собой, но его остановило наличие детей.

Изначально против него было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство», но позже оно было переквалифицировано на ст. 107 «Убийство в состоянии аффекта». Судебно-психиатрической экспертизой было установлено, что во время совершения преступления Велагаев действовал в состоянии «сильного душевного волнения».

Весной 2020 года Советским судом Махачкалы он был приговорен к двум годам ограничения свободы, но родственники погибшей обжаловали приговор, заявив, что экспертиза была сфальсифицирована. В результате чего, решение было отменено.

Тем не менее, несколькими днями ранее суд, в котором отец Велагаева раньше был председателем, опять приговорил злоумышленника к двум годам ограничения свободы. Представители ведомства заявили, что такое решение связано с тем, что мужчина не был судим ранее, сотрудничал со следствием, раскаялся и полностью признал свою вину.