Убивший бывшую жену ветеран МВД остался на свободе
Бывший сотрудник МВД Тагир Велагаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за убийство бывшей жены. Об этом сообщили в пресс-службе Советского суда Махачкалы.
Сейчас мужчина находится дома, не может покидать границы города, посещать массовые мероприятия и менять место жительства без одобрения инспекции.
По данным следствия, преступление было совершено 4 февраля 2019 года. В ходе ссоры Ужумат Гусейнова начала оскорблять дочерей и новую жену ветерана МВД, после чего он нанес ей множество ударов пистолетом по голове. По словам самого злоумышленника, в момент совершения преступления, он якобы «отключился», а когда уже пришел в себя, женщина была мертва. Мужчина сообщил, что после этого хотел покончить с собой, но его остановило наличие детей.
Изначально против него было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство», но позже оно было переквалифицировано на ст. 107 «Убийство в состоянии аффекта». Судебно-психиатрической экспертизой было установлено, что во время совершения преступления Велагаев действовал в состоянии «сильного душевного волнения».
Весной 2020 года Советским судом Махачкалы он был приговорен к двум годам ограничения свободы, но родственники погибшей обжаловали приговор, заявив, что экспертиза была сфальсифицирована. В результате чего, решение было отменено.
Тем не менее, несколькими днями ранее суд, в котором отец Велагаева раньше был председателем, опять приговорил злоумышленника к двум годам ограничения свободы. Представители ведомства заявили, что такое решение связано с тем, что мужчина не был судим ранее, сотрудничал со следствием, раскаялся и полностью признал свою вину.
Отмечается, что он является ветераном боевых действий, пенсионером МВД РФ и инвалидом третьей группы. Он награжден орденом Мужества. Кроме того, смягчающими обстоятельствами, по данным источника, послужило наличие малолетних детей и матери-инвалида, находящихся на иждивении у Велагаева.
Родственники убитой смогут обжаловать приговор в Верховном суде.
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