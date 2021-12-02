Архангельского капитана будут судить из-за приказа выкинуть полицейских за борт

В Архангельской области уголовное дело против морского капитана, приказавшего выбросить полицейских за борт, направлено в суд. Об этом рассказала старший помощник руководителя Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Максимальное наказание за нарушение статьи о «Применении насилия в отношении представителя власти» составляет пять лет лишения свободы.

Отмечается, что во время инцидента, который произошел в ноябре 2021 года, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и оскорблял сотрудников правоохрательных органов, прибывших с проверкой на морское судно «Совена».