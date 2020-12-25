Убивший безоружного афроамериканца в Огайо полицейский будет уволен

Шеф городской полиции Колумбуса (штат Огайо) Томас Куинлан направил запрос об увольнении сотрудника полиции, который ранее на этой неделе застрелил 47-летнего безоружного американца Андрэ Хилла, передает Associated Press.

Куинлан добавил, что применил к сотруднику полиции Адаму Кою два обвинения, связанных с противоправным поведением, приведшем к критическим последствиям. Слушания об увольнении полицейского пройдут в понедельник, решение примет директор по общественной безопасности штата.

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Ранее в СМИ появилось видео, на котором Хилл выходит из гаража и держит телефон в левой руке. Через несколько секунд в него стреляет сотрудник полиции. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.



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ФОТО: https://pixabay.com/
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