Экс-полицейского обвиняемого в убийстве афроамериканца Флойда выпустили из тюрьмы

Напомним, проблема расовой дискриминации в США обострилась после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Флойд погиб после того, как полицейский несколько минут давил на его шею коленом. Мужчина умер после госпитализации.

Люди вышли на улицы следующий день после смерти Флойда. Видео, на котором чернокожий мужчина просит полицейского убрать колено с шеи, потому что не может дышать, быстро стало вирусным.



