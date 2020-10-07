Экс-полицейского обвиняемого в убийстве афроамериканца Флойда выпустили из тюрьмы
Экс-полицейский Дерек Шовен, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что залог составил 1 млн долларов.
Напомним, проблема расовой дискриминации в США обострилась после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Флойд погиб после того, как полицейский несколько минут давил на его шею коленом. Мужчина умер после госпитализации.
Люди вышли на улицы следующий день после смерти Флойда. Видео, на котором чернокожий мужчина просит полицейского убрать колено с шеи, потому что не может дышать, быстро стало вирусным.
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