Убившего людей в МФЦ москвича признали психически больным
Житель Москвы Сергей Глазов, застреливший администратора и охранника в столичном МФЦ «Рязанский», признан психически нездоровым, сообщает РИА Новости.
По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза заявила о необходимости принудительного лечения мужчины.
«В момент совершения инкриминируемых деяний он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу психического расстройства», - пояснила он.
Трагедия в московском МФЦ «Рязанское» произошла 7 декабря 2021 года. В результате стрельбы, которую устроил Глазов, погибли два человека и несколько пострадали, сообщает RT.
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