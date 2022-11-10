Убившего людей в МФЦ москвича признали психически больным

Житель Москвы Сергей Глазов, застреливший администратора и охранника в столичном МФЦ «Рязанский», признан психически нездоровым, сообщает РИА Новости.

Устроивший стрельбу в МФЦ может избежать тюремного срока

По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза заявила о необходимости принудительного лечения мужчины.

«В момент совершения инкриминируемых деяний он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу психического расстройства», - пояснила он.

Трагедия в московском МФЦ «Рязанское» произошла 7 декабря 2021 года. В результате стрельбы, которую устроил Глазов, погибли два человека и несколько пострадали, сообщает RT.

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