Убившего людей в МФЦ москвича признали психически больным

По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза заявила о необходимости принудительного лечения мужчины.

«В момент совершения инкриминируемых деяний он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу психического расстройства», - пояснила он.

Трагедия в московском МФЦ «Рязанское» произошла 7 декабря 2021 года. В результате стрельбы, которую устроил Глазов, погибли два человека и несколько пострадали, сообщает RT.

