Напавший на сотрудника СКР в Москве имел проблемы с психикой

1 октября 201914:37

Сотрудник Центрального аппарата СКР Владислав Капустин скончался в НИИ им. Склифосовского после того, как получил ножевое ранение на рабочем месте.

Как сообщает Москва 24, подозреваемый уже задержан. По предварительной информации, убийца состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сейчас его допрашивают. Отмечается, что при задержании он вел себя неадекватно.

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Нападение произошло в момент, когда сотрудник СКР намеревался запустить граждан на прием. Злоумышленник подкрался к нему сзади и ударил его ножом в спину.

У погибшего сотрудника остались жена и ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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ФОТО: Следственный комитет России
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