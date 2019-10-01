Напавший на сотрудника СКР в Москве имел проблемы с психикой
Сотрудник Центрального аппарата СКР Владислав Капустин скончался в НИИ им. Склифосовского после того, как получил ножевое ранение на рабочем месте.
Как сообщает Москва 24, подозреваемый уже задержан. По предварительной информации, убийца состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сейчас его допрашивают. Отмечается, что при задержании он вел себя неадекватно.
Нападение произошло в момент, когда сотрудник СКР намеревался запустить граждан на прием. Злоумышленник подкрался к нему сзади и ударил его ножом в спину.
У погибшего сотрудника остались жена и ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
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