Напавший на сотрудника СКР в Москве имел проблемы с психикой

Сотрудник Центрального аппарата СКР Владислав Капустин скончался в НИИ им. Склифосовского после того, как получил ножевое ранение на рабочем месте.

Как сообщает Москва 24, подозреваемый уже задержан. По предварительной информации, убийца состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сейчас его допрашивают. Отмечается, что при задержании он вел себя неадекватно.