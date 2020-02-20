Убийца матери, закопавший ее труп в бочке, сбежал из суда

Мужчина, обвиняемый в убийстве собственной матери, который закопал ее труп в бочке, сбежал в день, когда Невский районный суд Санкт-Петербурга должен был решить вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом 20 февраля пишут «Невские новости».

Как сообщается, подозреваемый смог обмануть членов оперативно-следственной группы и скрыться из коридоров здания следственного комитета на бульваре Красных Зорь. По факту побега заведено уголовное дело по статье «Побег из-под ареста», сообщил изданию источник в правоохранительных органах города.

