Убийца матери, закопавший ее труп в бочке, сбежал из суда
Мужчина, обвиняемый в убийстве собственной матери, который закопал ее труп в бочке, сбежал в день, когда Невский районный суд Санкт-Петербурга должен был решить вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом 20 февраля пишут «Невские новости».
Как сообщается, подозреваемый смог обмануть членов оперативно-следственной группы и скрыться из коридоров здания следственного комитета на бульваре Красных Зорь. По факту побега заведено уголовное дело по статье «Побег из-под ареста», сообщил изданию источник в правоохранительных органах города.
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