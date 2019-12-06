Убийство главы ингушского центра «Э» объявлено раскрытым
Следственный комитет России заявил о раскрытии убийства Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Отмечается, что в Москве и Ингушетии была проведена совместная операция МВД, ФСБ, СКР и Росгвардии. В результате были задержаны шесть человек – лидер организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пятеро членов банды, сообщает RT. При этом продолжается розыск других лиц.
Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября в Москве. Свидетели покушения рассказали, что с мужчинами расправились двое неизвестных, один из них производил выстрелы.
В конце ноября сообщалось, что расправа с ними могла стать кровной местью за расправу над одним из лидеров течения баталхаджинцев в Ингушетии, отмечает Ura.ru
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