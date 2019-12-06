Убийство главы ингушского центра «Э» объявлено раскрытым

Отмечается, что в Москве и Ингушетии была проведена совместная операция МВД, ФСБ, СКР и Росгвардии. В результате были задержаны шесть человек – лидер организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пятеро членов банды, сообщает RT. При этом продолжается розыск других лиц.

Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября в Москве. Свидетели покушения рассказали, что с мужчинами расправились двое неизвестных, один из них производил выстрелы.

В конце ноября сообщалось, что расправа с ними могла стать кровной местью за расправу над одним из лидеров течения баталхаджинцев в Ингушетии, отмечает Ura.ru

