Убийство главы ингушского центра «Э» объявлено раскрытым

6 декабря 201913:27

Следственный комитет России заявил о раскрытии убийства Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Назван мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии и его брата

Отмечается, что в Москве и Ингушетии была проведена совместная операция МВД, ФСБ, СКР и Росгвардии. В результате были задержаны шесть человек – лидер организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пятеро членов банды, сообщает RT. При этом продолжается розыск других лиц.

Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября в Москве. Свидетели покушения рассказали, что с мужчинами расправились двое неизвестных, один из них производил выстрелы.

В конце ноября сообщалось, что расправа с ними могла стать кровной местью за расправу над одним из лидеров течения баталхаджинцев в Ингушетии, отмечает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Андрей Стенин
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