Назван мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии и его брата
Мотивом убийства начальника Центра по противодействию экстремизму (центра Э) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда стала кровная месть. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По словам информатора, кровная месть могла быть связана с работой полицейского. Как отмечает РЕН ТВ, в деле пятеро подозреваемых, четверо из них задержаны. Один подозреваемый скрылся, он объявлен в розыск.
Преступление удалось раскрыть в рекордные сроки, благодаря камерам видеонаблюдения и системе регистрации передвижения, пишет Ura.ru.
Ранее стало известно об аресте судом двоих фигурантов дела — Гелани Костоева и Ахмеда Арапиева, отмечает АГН Москва.
Напомним, Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были застрелены 2 ноября в Москве. Уголовное дело по факту произошедшего было передано в центральный аппарат СК России.
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