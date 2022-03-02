Убийство 30-летней давности было раскрыто в Москве

Убийство 30-летней давности раскрыли в Москве. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

По данным источника, оно было совершено в июне 1993 года на Крылатской улице. Мужчина был убит из пистолета «ТТ». Отмечается, что злоумышленник выстрелил в него не менее пяти раз.

Причиной хлопка газа в доме на востоке Москвы стало неосторожное обращение жильца с оборудованием

В тот же день по факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело, но в 2015 году оно было закрыто в связи с тем, что подозреваемый скрылся от следствия. Его местонахождение не получилось установить, поэтому следствие было прекращено, согласно пункту 2 части 1 статьи 208 УПК России об «основаниях, порядке и сроках приостановления предварительного следствия».

При этом оно было возобновлено 1 марта 2022 года, так как подозреваемый был задержан на Осеннем бульваре в Москве. Правоохранители выяснили, что он скрывался на Украине.

Отмечается, что правонарушитель признался в совершении преступления. Задержанному было предъявлено обвинение. Он взят под подписку о невыезде.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПреступностьПреступленияУбийствоСледствиеМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры