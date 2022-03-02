Убийство 30-летней давности было раскрыто в Москве

В тот же день по факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело, но в 2015 году оно было закрыто в связи с тем, что подозреваемый скрылся от следствия. Его местонахождение не получилось установить, поэтому следствие было прекращено, согласно пункту 2 части 1 статьи 208 УПК России об «основаниях, порядке и сроках приостановления предварительного следствия».

При этом оно было возобновлено 1 марта 2022 года, так как подозреваемый был задержан на Осеннем бульваре в Москве. Правоохранители выяснили, что он скрывался на Украине.

Отмечается, что правонарушитель признался в совершении преступления. Задержанному было предъявлено обвинение. Он взят под подписку о невыезде.