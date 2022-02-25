Причиной хлопка газа в доме на востоке Москвы стало неосторожное обращение жильца с оборудованием
Взрыв газа в доме в 5-м проезде Подбельского на востоке Москвы произошел из-за нарушения жителем правил эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа столицы.
Взрыв произошел в квартире на третьем этаже жилого дома. В результате один человек пострадал, он был госпитализирован.
Несущие конструкции и инженерных систем дома не нарушены, утечки газа нет. На месте работают сотрудники АО «Мосгаз», оперативные службы города, а также следователи.
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