«Спасли собаку»: Бурматов поведал о судьбе запертого в машине пса-страдальца
Ставший знаменитым золотистый ретривер, которого держали в багажнике автомобиля четыре года, теперь живет на даче вместе с хозяевами, сказал НСН Владимир Бурматов.
Золотистого ретривера Ричарда из Санкт-Петербурга спасли из заточения в багажнике, в том числе, журналисты, которые освещали ситуацию. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В середине сентября Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Петербурге хозяева уже четыре года держат собаку в багажнике машины. Данная история вызвала широкий резонанс в обществе. Наряду с неравнодушными жителями северной столицы к спасению собаки подключились юристы, журналисты и депутат Бурматов.
«По всей видимости, собака находится на хозяйской даче. По крайней мере, больше обращений по этому поводу от жильцов не поступало, нет сведений, что ретривер и дальше живет в этой машине. Хочу выразить вам благодарность, что вы выступили хедлайнерами этого процесса, я в свою очередь направил запросы и привлек своих подписчиков, чтобы они следили за ситуацией. Фактически мы уберегли собаку от серьезных последствий, которые повлекли бы за собой грядущие минусовые температуры», — сказал депутат.
Ранее глава инициативной группы, которая подала два заявления в полицию на женщину, державшую в машине собаку почти четыре года в Санкт-Петербурге, адвокат Филипп Покровский заявил, что в полиции отказали в возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru