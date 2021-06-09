У жителя Подмосковья изъяли 7 кг марихуаны и 47 горшков с коноплей

Сотрудники полиции задержали жителя подмосковной деревни Калитино под Ногинском, у него изъято около 7 кг марихуаны и 47 горшков с коноплей. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что 30-летний местный житель подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.