В Нью-Йорке получившим вакцину от COVID-19 раздали марихуану
Неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом, сообщает РИА Новости.
Его получили те, кто привился от коронавируса. Как заявил один основателей организации DCMJ Николас Шиллер, акция «Косяки за прививки» - способ подтолкнуть людей к вакцинации. Также получить марихуану могут те, кто принесет сертификат о том, что он привит «Спутник V».
Всего за день за самокруткой с коноплей подошли более 4 тысяч человек.
В марте текущего года была разрешена продажа и употребление каннабиса в рекреационных целях. Жителям штата разрешено хранить до 85 граммов или до 24 граммов в виде концентрата.
Напомним, в апреле кабмин Украины легализовал использование медицинского каннабиса.
Легализован оборот препаратов на основе каннабиса, которые этим постановлением исключены из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- В Нью-Йорке получившим вакцину от COVID-19 раздали марихуану
- В Египте число жертв после схода поезда увеличилось до 23 человека
- Путин 21 апреля огласит ежегодное послание к Федеральному собранию
- Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе
- Киев способен дать «Газпрому» дополнительные мощности для транзита газа в Евросоюз
- Адвокат Навального заявила о его переводе в одиночную камеру больницы
- Гинцбург назвал количество привившихся «Спутником V»
- Talksport: Участники футбольной Суперлиги планируют завершить проект
- СМИ: Чехия в среду объявит о новой высылке российских дипломатов
- В ПАСЕ извинились перед Россией за скандал с украинским депутатом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru