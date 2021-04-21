В Нью-Йорке получившим вакцину от COVID-19 раздали марихуану

Его получили те, кто привился от коронавируса. Как заявил один основателей организации DCMJ Николас Шиллер, акция «Косяки за прививки» - способ подтолкнуть людей к вакцинации. Также получить марихуану могут те, кто принесет сертификат о том, что он привит «Спутник V».

Всего за день за самокруткой с коноплей подошли более 4 тысяч человек.

В марте текущего года была разрешена продажа и употребление каннабиса в рекреационных целях. Жителям штата разрешено хранить до 85 граммов или до 24 граммов в виде концентрата.

Напомним, в апреле кабмин Украины легализовал использование медицинского каннабиса.

Легализован оборот препаратов на основе каннабиса, которые этим постановлением исключены из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

