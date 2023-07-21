«Обладает навыками конспирации»: Следствие просит арестовать Стрелкова
Следствие просит до 18 сентября отправить в СИЗО экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), которого обвинили в призывах к экстремистской деятельности в интернете, пишет РБК.
Необходимость ареста прокурор пояснил тем, что у Стрелкова «есть связи», благодаря которым он может скрыться. Он добавил, что экс-министр «обладает навыками конспирации», поэтому избрание другой меры пресечения невозможно.,
Отмечается, что Стрелков просил рассмотреть ходатайство следствия о его аресте в закрытом режиме, однако суд ему отказал.
Ранее Стрелков попросил не отправлять его в СИЗО, сославшись на стенокардию второй степени и необходимость принимать препараты, а также указав, что находится в розыске во многих странах, поэтому сбежать не сможет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru