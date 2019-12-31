СМИ: у задержанных петербургских «террористов» не нашли взрывчатку

Изначально сообщалось, что молодые люди якобы планировали устроить теракты в Северной столице в период новогодних праздников. По утверждениям «Фонтанки», при обыске у них не нашли ни взрывчатку, ни ее компоненты.

Обвинение утверждает, что молодые люди в августе 2019 года присягнули на верность лидеру запрещенной в России террористического организации «Исламское государство». Затем они сфотографировали Казанский собор и ТРК «Галерея», отправив снимки кураторам.

Дзержинский районный суд Петербурга постановил взять Семенова и Чернышева под стражу до 29 февраля 2020 года.

Как сообщал РЕН ТВ, задержать их спецслужбам РФ помогла информация от коллег из США.

