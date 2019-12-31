СМИ: у задержанных петербургских «террористов» не нашли взрывчатку
В отношении задержанных в Санкт-Петербурге 23-летнего Георгия Чернышева и 22-летнего Никиты Семенова расследуется дело не о приготовлении к теракту, а об участии в деятельности террористической организации, пишет издание «Фонтанка».
Изначально сообщалось, что молодые люди якобы планировали устроить теракты в Северной столице в период новогодних праздников. По утверждениям «Фонтанки», при обыске у них не нашли ни взрывчатку, ни ее компоненты.
Обвинение утверждает, что молодые люди в августе 2019 года присягнули на верность лидеру запрещенной в России террористического организации «Исламское государство». Затем они сфотографировали Казанский собор и ТРК «Галерея», отправив снимки кураторам.
Дзержинский районный суд Петербурга постановил взять Семенова и Чернышева под стражу до 29 февраля 2020 года.
Как сообщал РЕН ТВ, задержать их спецслужбам РФ помогла информация от коллег из США.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В России предложили ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
- Названы самые популярные среди россиян новогодние блюда
- Минюст ликвидировал партию «Альянс зеленых»
- Новости за ночь: С 1 января россиянам ограничат предельный размер долга
- Новости за ночь: Forbes назвал запоздалыми санкции США против «Северного потока-2»