У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья острова Тайвань, сообщает Центральное бюро погоды острова (CWB).

Уточняется, что эпицентр располагался в 26 километрах от уезда Хуалянь, очаг залегал на глубине 10 километров. На данный момент не сообщается о пострадавших и разрушениях. Местные жители не обращались с жалобами и за помощью в связи с последствиями толчков.

В апреле на Тайване произошло мощнейшее за последние 25 лет землетрясение с магнитудой 7,7. Известно по меньшей мере о десяти погибших, более 700 пострадавших и около 80 пропавших без вести, более 87 тысяч домохозяйств на Тайване остались без света.