У Южных Сандвичевых островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов расположенных в Атлантическом океане Южных Сандвичевых островов.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Колумбии

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован в 3 321 км к юго-востоку от столицы ЮАР Кейптауна. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

О пострадавших не сообщается: на островах нет постоянного населения. Данных об угрозе цунами не поступало.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в Колумбии.

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ФОТО: pixabay.com
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