У Южных Сандвичевых островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов расположенных в Атлантическом океане Южных Сандвичевых островов.
Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован в 3 321 км к юго-востоку от столицы ЮАР Кейптауна. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
О пострадавших не сообщается: на островах нет постоянного населения. Данных об угрозе цунами не поступало.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в Колумбии.
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